西方國家、阿拉伯國家和亞洲國家急忙撤離僑民之際，蘇丹交戰雙方同意從今天起停火72小時。

路透社報導，蘇丹政府軍「蘇丹武裝部隊」（SAF）表示，這項停火協議由美國和沙烏地阿拉伯居中斡旋而成。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）率先宣布時，表示這是歷經兩天緊張談判的結果。

先前幾次的停火協議蘇丹交戰雙方皆未遵守。

蘇丹準軍事組織和政府軍4月15日爆發戰鬥，至今造成至少427人死亡，醫院和其他服務設施毀損，住宅區淪為戰區。

布林肯在聲明中說：「在此期間，美國敦促蘇丹武裝部隊和快速支援部隊（RSF）立即全面遵守停火。」

他說，美國會協調區域、國際和蘇丹平民利益，成立委員會監督永久停火和人道援助。

蘇丹快速支援部隊證實同意從午夜開始停火，以促進人道工作。「我們承諾遵守停戰期間的全面停火。」

蘇丹武裝部隊也在臉書（Facebook）上表示同意停火。參與民主過渡談判的蘇丹民間社會團體聯盟對此消息表示歡迎。

路透社記者表示，晚間宣布停火之前，喀土穆鄰近城市恩圖曼（Omdurman）頻頻發生空襲與地面交火，喀土穆市內也發生戰鬥。

聯合國安全理事會今天打算就蘇丹問題召開會議。