PLG近況超夯的高雄17直播鋼鐵人挾帶著8連勝氣勢，其中林書豪寫下聯盟首次50分、10籃板、11助攻大三元，再度拿下由球迷票選的單週最有價值球員，努力朝季後賽資格邁進。

根據P. LEAGUE+職業籃球聯盟規定，單週最有價值球員（MVP）全部開放由球迷票選，當週比賽結束後開始投票，週日比賽結束後就會開始到隔天下午3時，接著週二中午公告；如果有週二比賽，就是週二賽後到隔天晚上6時，接著週四中午公告。

PLG今天在臉書專頁公布，靠著鋼鐵人8連勝，林書豪又狂轟平聯盟紀錄的50分，讓他輕鬆獲得3099票的球迷票選，完全輾壓排名第2、效力於桃園領航猿的桑尼（Sani Sakakini）397票，第3名則是台北富邦勇士林志傑的357票。

林書豪上週2場比賽平均攻下40分、7.5籃板、6.5助攻、1.5抄截，且每場可投進3.5記3分球，所有的數據表現幾乎無懈可擊。

目前福爾摩沙台新夢想家和高雄17直播鋼鐵人戰績同為15勝21敗，但因兩隊對戰，夢想家4勝3敗占上風，因此例行賽排名仍居第4，鋼鐵人第5。

不過接下來賽程對於夢想家稍稍不利，他們週六（29日）先在主場迎戰要爭奪例行賽龍頭的台北富邦勇士，本季對戰勇士，夢想家僅獲得1勝6敗。接著夢想家週日（30日）背靠背出戰桃園領航猿。

反觀鋼鐵人僅在週日（30日）下午5時客場對上新北國王，國王是接連2天出賽，讓鋼鐵人有機會延續連勝，並且擠進PLG例行賽前4名。（編輯：張雅淨）1120425