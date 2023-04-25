妥瑞症是大腦中樞神經內的神經傳導物質代謝異常所引發的疾病，18歲以下的兒童、青少年發生率是兩百分之一，全台灣妥瑞症的患者大約有2萬人，而男女的比例約為3：1。面對妥瑞患者，聯新國際醫院小兒科主任薛常威說，「體諒，忽略他們的症狀，不要過度的關心，用和一般人的相處方式和他們相處，是最適當的態度與作法」。

薛常威說，妥瑞症主要症狀可分為動作性或聲語型抽動，常見的型態有簡單動作性抽動（眨眼睛、歪嘴巴、搖頭晃腦、聳肩、揮手、搖腳、吐口水等）、複雜動作性抽動（持續地看著某樣東西、觸碰東西或他人、跺腳、重複寫字等）、簡單聲語型（會發出沒有意義的聲音與吵雜聲，如清喉嚨、咳嗽、尖叫、動物叫聲等）、複雜聲語性（較有意義且多樣化的言辭、音節或慣用語，如重複別人的話、口出穢語等）以及感覺或心理上的抽動。

他指出，妥瑞兒時常會被誤解，有時還是來自家人的誤解，更甚至會被妖魔化，被認為患有精神疾病、是吸毒患者、被妖魔附身等，而接受不適當的對待。一般症狀的孩子是「不需要用藥」的，只需要多運動，避開使症狀變得嚴重的誘因，常見的像是巧克力食物、含咖啡因的飲料、玩手機、平板等，掌握好這些環境、飲食及情緒因子，就能減少壓力、不去刺激症狀。

薛常威指出，部分妥瑞症患者僅需要使用輔具（例如減音口罩）或者行為治療，就可以避免症狀帶來困擾。妥瑞症會隨著長大、病程走完自然會好，只有少數人成年後仍會和它相伴，在漫長的成長過程中，與其花力氣讓它消失，應該用正確的態度面對它，患者學會如何和妥瑞症相處，周遭的人學會照顧與陪伴他們，自然不會帶來嚴重的傷害及影響。

他強調，妥瑞的孩子最常遇到的問題其實是來自同儕與大眾的不理解，他們並不奇怪，重要的是別用異樣眼光對待，包容體諒、不要歧視，相處時，只要忽略那些抽動，與一般人相處那樣地和他們互動就好。過多的關注、過度的反應，反而會讓他們感到壓力而更緊張，使症狀變得更加嚴重，讓他們自在舒適、沒有壓力是最好的應對方式。