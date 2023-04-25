ETF市場將有新兵報到！復華美國標普500成長ETF（00924）明（26）日掛牌上市，這檔ETF的特色是從S＆P500成長指數中，精選228檔產業龍頭資優生，例如Apple、微軟等知名企業，有如進階版的S＆P 500指數，投資美股一檔搞定。今年成長股持續跑贏價值股，截至4月20日止，S＆P 500成長股指數上漲10.33％，超過S＆P 500價值股指數同期的8.2％漲幅。

復華投信認為，這一走勢與目前美國經濟基本面的穩定改善密切相關。首先，聯準會的升息周期已接近尾聲，預計今年還有降息1～3次0.25％的空間，這將有利於成長股的表現。

美國3月份通膨指標CPI降至5％，是9個月連續下滑，顯示通膨壓力已見頂；此外，食物、能源以及原物料價格持續下探，有助緩解企業成本壓力，提高盈利空間。在勞動市場方面，最近公佈的3月的就業數據顯示，失業率維持在3.5％低點，過去12個月皆維持在3.4％至3.7％之間，表明勞動市場仍非常健全，這將有助於提振消費者信心，推動內需增長，並為成長股提供良好的市場環境。

雖然近期的地區性銀行承受存款流失壓力，但市場預期美國整體銀行體系的健全和韌性仍使風險在可控範圍，這有助化解中小銀行壓力，並為成長股帶來更多投資機會。

在這樣的經濟背景下，投資者對於具有創新能力、市場份額持續擴大以及業績持續向好的成長型企業更加青睞。相較於價值股，成長股在這種環境下能夠更好地抵禦外部風險，並在市場競爭中保持競爭力。

根據統計，截至2022年底止，過去十年S＆P 500成長指數累積報酬率達284.7％，大幅領先台股、台灣高股息指數的166％、95％。

復華投信表示，今年的美國股市，成長股仍具有相對優勢。在經濟基本面持續改善的情況下，投資者可將目光聚焦於具有成長潛力的企業，以實現長期資本增值。

復華投信新金融商品部主管廖崇文指出，以美股S＆P 500指數來說，一共有500檔個股，都是大企業，且遍佈各行業，能夠上榜的，至少市值要達127億美元。而1995年成立的S＆P 500成長指數，就像是進階版，復華投信這次引進這樣的概念，希望讓投資人有機會直接在台灣買，用新台幣買。

除了單筆投資，其實如果採用定時定額，來投資S＆P 500成長指數，長期下來，累積報酬率也很不錯，S＆P 500成長指數10年累計報酬率有85.24％，5年有44.3％，1年有7.38％，3年有5.79％。

反觀同期間的高股息指數，10年累積報酬率47.56％，5年有24.67％，3年是0.56％，1年是負的1.96％，表現遠不如S＆P 500成長指數；若跟台股相比，10年累計漲幅是80.55％，5年是33.49％，1年有2.45％，3年還是負2.18％，同樣不如S＆P 500成長指數。

兩相比較，可見若採取定時定額的投資策略，S＆P 500成長指數的績效表現，也是優於台股，以及國人喜愛的高股息指數。復華投信認為，S＆P 500成長指數可說是存股好標的，可以長線布局為切點。