不少人在年輕時努力打拚，就是希望能賺取足夠錢財讓晚年生活不虞匱乏，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖馬、蛇、鼠年輕時雖然沒沒無聞且吃了不少虧，但隨著年紀的增長慢慢累積實力後，不僅能力變得強大，讓他們收穫良多，並能賺取豐厚財富。

▍生肖馬

生肖馬天生勤奮努力，且有明確的目標，在年輕時雖然沒有亮眼的成績，但他們勇於承擔錯誤並加以改進，讓他們獲得許多經驗。中年以後，這些經歷讓他們贏來事業高峰，不僅賺取豐厚錢財，更獲得了同事們的尊重。

▍生肖蛇

生肖蛇天生獨來獨往不擅社交，且當有人邀約時會毫不猶豫果斷拒絕，讓人覺得不好相處，但隨著年齡的增長後開始了解社交的重要性，並懂得適時展現自己，而這樣的改變讓他們不僅在人際關係上獲得貴人相助，事業也順利起飛，晚年能夠享受富貴生活。

▍生肖鼠

生肖鼠雖然聰明樂觀，但在年輕時往往因缺乏勇氣，時常錯失良機無法適時展現自己才能，但經過不斷的努力 ，並隨著時間慢慢的累積，他們便能精準判斷，並以出色的表現捷足先登搶下商機，令老闆感到滿意進而升職加薪。