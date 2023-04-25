苗栗縣南庄鄉大湳部落大湳道路沿路美景眾多，已獲原民會同意補助改善。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉天狗部落特色道路，已獲原民會同意補助改善。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉中象道路，已獲原民會同意補助改善。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉及獅潭鄉是賽夏族及泰雅族的祖居之地，居民部落都是位處偏遠山區，對外聯絡交通、原鄉農特產品都有賴部落間的特色道路運輸來往，尤其是這些特色道路都是在崎嶇山區，更需要定期維護良好路況，苗栗縣政府原民中心向原民會爭取修繕預算，今年共獲原民會同意補助南庄鄉大湳部落道路等4條道路改善預算，提供原鄉居民更安全的回家路。

苗栗縣原住民以賽夏族及泰雅族為主，原民祖居地位在南庄鄉東河村及蓬萊村、泰安鄉全鄉以及獅潭的百壽村為主，原民族部落分佈在這些自然資源豐沛地區，具有豐富的自然及人文等觀光資源，而部落周邊各項產業與特色景點的流通、運輸或接駁等，甚或部落居民通勤、通學及就醫，皆仰賴道路建設的支持與穿針引線來活絡原鄉發展。

原民會特別規畫「原住民族部落特色道路改善計畫」，協助各地方政府改善原鄉地區道路，使部落皆有順暢安全的道路，全面性提升原鄉道路品質，並串聯原鄉特色產業及人文發展，促進各項經濟產業發展。

苗栗縣政府原民會向原民會爭取特色道路改善補助經費，今年獲得原民會同意撥款共有4，包括「南庄鄉蓬萊村大湳部落道路改善工程」、「泰安鄉中象道路道路改善工程」、「梅園村天狗部落聯外替代道路改善工程」以及「獅潭鄉百壽村圳頭道路及百壽道路改善工程」等，核定總經費約5526萬元。

苗栗縣長鍾東錦出身南庄鄉，深知原鄉山區道路重要，獲知原民會同意核定補助4案，已指示原民中心積極辦理，以通暢各部落產業交通命脈，提升原鄉道路品質。