大陸網紅「都美竹」因爆料吳亦凡「酒桌選妃」、「誘姦未成年」等內幕，讓他一夕之間事業全毀還被捕入獄，而她則華麗轉身成網路劇《少女神探》的女主角，近日她大解放穿起比基尼曬火辣曲線，讓粉絲直呼「要相信吳亦凡眼光」。

身為吳亦凡受害者之一的都美竹，原本喊話要從此回歸平凡生活，其實有傳出為了朝演藝圈發展而「大改造」，近日她似乎展現改造成果，在社群分享穿比基尼的影片，她搖身一變成為身材火辣的美少女，並獻出了幕前第一次，除了大曬屁股蛋外，她的白皙美肌及渾圓曲線同時大放送，讓不少粉絲對影片大讚，更留言「你可以不相信吳亦凡的人格，但要相信他的眼光」。

而日前吳亦凡官司進行二審，為了求翻身，透過律師找上都美竹前閨密李恩出庭作證，對此，李恩曾在微博爆料指都美竹自始至終都只是想要一筆錢，所謂自己（指都美竹）罹患憂鬱症到院治療的畫面照，其實只是她去醫院整形的照片罷了。除此之外，李恩還原都美竹與吳亦凡喝酒當晚的全過程，強調是都美竹不願離席、而非遭到逼迫，且事發隔天，還跟友人炫耀她跟吳亦凡談戀愛，不符合「被強迫」的說詞。