台中七期重劃區的成功，讓台中市加速市地重劃的腳步，也讓台中市成為地政產官學者眼中最美麗的都市，然後整齊的街廓背後，卻是一連串的官司訴訟，每一個重劃區都有地主興訟，讓自辦重劃業者苦不堪言。

財經專家黃世聰日前在品觀點節目中，專訪曾擔任檢察官、目前執業律師何金陞，討論自辦重劃的法規和執行面問題，何金陞認為社會氛圍多少會影響法官心證，他舉台中單元二案例，業者因浮報工程款被依背信罪判5年6個月，「但是公辦12期和自辦單元二都是97年核定辦理的，兩者每公頃工程款差不多，法官沒送鑑定就說浮報，當時社會氛圍就是官逼民反，人民要土地正義，這種口號出來會比較吸引司法官，可能有錢就該死的心態就會出來，12期沒事，因為政府做莊，政府全部收回來發牌，政府做莊了就沒甚麼好爭的。」

何金陞提出該案在程序上的質疑，因為既然用浮報工程款起訴，工程案件一定要鑑定，通常之價額在哪裡，不就一清二楚，攤開台中市公辦自辦重劃，每公頃價額都在1300萬元以上，但該案一審法官卻用每公頃超過922萬元，將單元二理監事一干人等判刑。

實際上目前自辦重劃是用『獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法』，也就是所有地主一起成立重劃會並選出理監事，然後再分配土地，黃世聰表示雖然政府開放自辦重劃，但因為需要高度專業和龐大資金，因此通常會有開發公司投入，至於為何會爆出一些理監事的爭議，何金陞表示家中父執輩也是重劃區地主，「因擔任理監事是無給職，大多數地主都不想參加，開發商又必須在理監事會議中有講話的餘地，否則到時候拿不回抵費地，全部投資都成空，只好安排一些人頭地主，結果司法官事後諸葛，拿此扣帽子。」

最後何金陞以法律的角度來看，表示目前自辦重劃的開發商，完全沒有法律位階，都更條例上建商有實施者角色，並可納入風險管理費，然而重劃業者幾十億元的資金投下去，只有出錢的份，完全沒有定位，做完重劃之後還要理監事同意才能領回抵費地，所以應該是政府要協助業者，不是打壓或妖魔化，而是讓地主、業者和全民共好，一起享受更好的市容景觀和公共設施。