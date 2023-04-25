外傳警政署擬擴編保二總隊，將實施多項軍事訓練，擬規畫為「第二陸軍」，採30個月的時間訓練5500名警力，保護關鍵基礎設施。對此，中廣董事長趙少康痛批，蔡政府要把警察武裝成軍人，執行軍事化訓練，就是讓台灣走向戰爭，根本不是避戰。

內政部長林右昌今（25）日出席記者會回應，他昨天在內政委員會上說明，警察不會從事任何軍事行動，不需過度延伸；不過，關鍵基礎設施防護能力提升絕對必要，相關規畫與訓練，都是為關鍵基礎設施的防護，反滲透、反突擊，跟過去警察逮捕罪犯的任務不同，這是他們所面對的問題與威脅，必須來面對。

趙少康今在臉書發文表示，警察是人民保母，除了維護社會治安及促進交通安全，還要支援政府活動、選舉、造勢等維安，業務量已經夠多了，現在居然要去接受軍事訓練。他也提到，警徽上的金黃色警鴿，象徵的是和平，而非戰爭，蔡政府要把警察武裝成軍人，執行軍事化訓練，就是讓台灣走向戰爭，根本不是避戰。

趙少康指出，林右昌聲稱，警察絕不會去從事軍事工作或行動，但一方面，又說必須加強訓練、以防護關鍵基礎設施，若是軍方無力阻止敵方破壞基礎設施，那顯示兵力部署及人員募集訓練都有問題，不該趕鴨子上架、硬讓警察去補強軍人應該要做的事。

趙少康砲轟，國內黑槍問題氾濫，外界會檢討警方作為；交通秩序亂、台灣變行人地獄，大家也拿警察出氣，主管警政的林右昌絲毫不感羞愧，宣示整頓治安，反倒去指責侯友宜，現在還要警察變成軍人，加重負擔。趙少康也直言，兩岸和戰的關鍵，在於政府態度及能力，而非軍事武力，「一個死守意識形態、沒有能力的政府，不僅會累死三軍，更會累死警察」。