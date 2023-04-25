驚！明仁會大哥貼身司機 驚傳陳屍世新大學後門白色賓士內 14:332023/04/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世新大學後門有賓士車輛違停，警消查看發現林男陳屍車內。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 北市世新大學後門上午被民眾發現，1部白色賓士車違停在試院路旁多時，警消到場敲打車窗，發現均無人回應，後來破窗查看，發現23歲林姓男子坐在駕駛座上已無呼吸，警方清查，死者偉列管的竹聯幫明仁會份子，目前擔任某位大哥司機，目前初步勘驗無他殺跡象，正持續釐清事故發生原因中。 文山一警方接獲民眾報案，世新大學後門有1部車輛違停一個上午，到場查看後，發現林姓駕駛似已死亡多時，目前已將現場封鎖，除調閱監視器外，另通知家屬到場指認，全案深入調查中。 #白色賓士 #世新大學 #後門 #到場 #多時 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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