北市世新大學後門上午被民眾發現，1部白色賓士車違停在試院路旁多時，警消到場敲打車窗，發現均無人回應，後來破窗查看，發現23歲林姓男子坐在駕駛座上已無呼吸，警方清查，死者偉列管的竹聯幫明仁會份子，目前擔任某位大哥司機，目前初步勘驗無他殺跡象，正持續釐清事故發生原因中。

文山一警方接獲民眾報案，世新大學後門有1部車輛違停一個上午，到場查看後，發現林姓駕駛似已死亡多時，目前已將現場封鎖，除調閱監視器外，另通知家屬到場指認，全案深入調查中。