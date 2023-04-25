進入鳳梨盛產期，屏縣檢驗中心祭出檢驗費用補助專案。(屏縣府提供)

屏東縣檢驗中心為縣民蔬果農產品安全把關，提供農民及業者即時、多元的農藥檢驗服務，除傳統公告411項農藥殘留檢驗外，今年更新增198項高風險農藥快篩檢驗項目，同時祭出檢驗費用補助專案，減輕農民送驗負擔，對於想快速得知自家農產品高風險農藥殘留情形的農民及業者，提供另一種多元選擇。

屏東縣長周春米表示，屏東縣為農業大縣，生產許多優質農產品，衛生局及檢驗中心落實食品從農場到餐桌概念，為民眾食安把關，此次檢驗中心為符合農民需求，新增目前國際上最快速的化學質譜農藥快篩檢驗技術。

原本提供傳統檢驗方法雖可檢驗411品項，但需耗時7天且檢驗成本較高，質譜快篩檢驗可以更低廉費用，快速得知農產品中農藥殘留情形，檢驗項目包括目前田間常用的198種高風險農藥。

另為減少檢驗成本，提升自主管理意願，今年度農藥快篩檢驗費用將由縣府補助500元，農民僅需自付500元。周春米呼籲農民能多加利用，在農產品採收上市前，即時進行農產品農藥殘留監測，提供更安全、更建康的蔬果農產品，並提升屏東縣農產品競爭力。

周春米進一步說明，近期即將進入鳳梨盛產季節，為落實農產品源頭生產管理，鼓勵農民、業者自主送驗，縣府持續推出並擴大「農藥殘留自主管理計畫」，針對傳統檢驗方法及新增質譜快篩檢驗項目皆補助5成檢驗費用，協助加強農產品上市及出口前檢驗，以減少農藥殘留情形。