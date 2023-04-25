南投縣埔里鎮懷孕的楊姓女子24日騎機車載4歲女兒上學途中車禍，造成母女雙亡、2屍3命慘劇，由於死者丈夫待業，70歲婆婆剛動完心臟手術，還有6個月大女兒嗷嗷待哺，家人傷心欲絕；埔里鎮公所社會課調查，死者家是列案中低收入戶，已啟動相關急難救助，也將媒合社會資源協助他們度過難關。

桃米里長曾秀桃說，死者楊女與40歲許姓男子結婚6年，育有4歲及6個月的女兒，現在還懷有1個多月身孕。楊女在魚池鄉日月潭伊達邵一家便利商店擔任門市人員，她每天騎機車載4歲女兒先去伊達邵國小附設幼兒園上學，再去上班，母女倆傍晚一起返家，未料24日上午母女倆卻在台21甲線伊達邵國小路段發生車禍。

機車與便利商店物流車碰撞，楊女當場沒有生命跡象，緊急送台中榮總埔里分院急救後宣告不治，4歲女童送埔里基督教醫院搶救，恢復生命跡象轉往台中市中山醫學大學附設醫院診治，無奈因頭部重創身亡，釀成2屍3命悲劇。

死者婆婆因為心臟疾病，上月剛剛動完傳統的開心手術，還在家修養復原中，她得知媳婦、孫女車禍雙亡，傷心欲絕，痛斥老天爺太殘忍。

埔里鎮公所社會課指出，許家是921地震受災戶，1樓平房在地震後簡單整修，2樓則是鐵皮加蓋，許男原本在餐廳擔任廚師，近年因疫情影響到工作，暫時靠楊女獨撐家計，未料卻遭逢重大變故，由於許家是列案的中低收入戶，已啟動相關急難救助，協助家屬度過難關。