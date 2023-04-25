證券分析師張陳浩表示，台股今日跌破季線，預期國內、外法人都站在賣方，若從台幣並未大幅貶值來看，外資應該不會賣太多，國內法人賣超金額恐怕不小。在這個時間點，台股確實將進入修正，不過，休息過後，還有機會創新高。

目前軋空行情已近尾聲，又擔心5月再度升息，張陳浩說，若是5月升息，對電子股來說恐怕會雪上加霜，今日本益比高的電子股已開始率先修正。台股賣壓不輕，不過，今年高點還未到，拉回不妨可以找買點。政策支持的生技、網通、風電、太陽能、儲能、充電樁等，逢低可以考慮布局。至於軍工概念股，操作策略上絕對不宜追高，壓回後不妨挑選業績題材支撐的個股為宜。

盤面上，台積電跌破500大關，收在498元，下跌1.78%；電子高價股也遭到追殺，盤面上剩下八千金，譜瑞-KY(4966)收在跌停板968元，掉出千金股行列，世芯-KY(3661)、M31(6443)等全面重挫；千附精密(6829)一路飆高，收在152元，刷新歷史高，這個月飆出逾6成的漲幅；中華化(1727)收漲停33.25元；倍力(6874)挾著碳捕捉題材，收漲停199.5元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，電子權值股上週跌破季線，同步拖累大盤失守月線關卡。另外，隨著類股輪動，之前漲多的電子指數在半導體類股回檔整理之下，表現最為疲軟。

廖炳焜表示，傳產族群今年來持續受惠於解封與連假效應，帶動餐飲、飯店、旅遊等類股表現，且各公司的第一季業績亮眼，成為盤面吸金焦點，預料下一波母親節、端午節等節慶加持，有助於內需市場持續成長，進而帶動相關類股漲勢。