FTI表示，繼2月成長11.42% 之後，3月泰國汽車出口年增4.84%。同時，在2月減少3.94%後，3月泰國國內汽車銷售量年減8.37%，因受到利率上升影響，要支付的車貸大幅增加，大傷卡車銷售量。
除了觀光產業外，泰國也是東南亞地區的汽車生產重要基地，像是豐田以及本田等部分日本大型車廠，產線都已在泰國運作了長達數10年之久。但不滿日本汽車公司盤據泰國許久，韓國現代也積極進攻泰國，希望能從中分一杯羹。
泰國工業聯合會（FTI）於25日指出，當地3月汽車產量年增4.16%至179,848輛，主要是因為半導體短缺的問題暫時有解。至於2月汽車產量，則是年增6.39%。
FTI表示，繼2月成長11.42% 之後，3月泰國汽車出口年增4.84%。同時，在2月減少3.94%後，3月泰國國內汽車銷售量年減8.37%，因受到利率上升影響，要支付的車貸大幅增加，大傷卡車銷售量。
除了觀光產業外，泰國也是東南亞地區的汽車生產重要基地，像是豐田以及本田等部分日本大型車廠，產線都已在泰國運作了長達數10年之久。但不滿日本汽車公司盤據泰國許久，韓國現代也積極進攻泰國，希望能從中分一杯羹。
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