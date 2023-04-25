FTI表示，繼2月成長11.42% 之後，3月泰國汽車出口年增4.84%。同時，在2月減少3.94%後，3月泰國國內汽車銷售量年減8.37%，因受到利率上升影響，要支付的車貸大幅增加，大傷卡車銷售量。

除了觀光產業外，泰國也是東南亞地區的汽車生產重要基地，像是豐田以及本田等部分日本大型車廠，產線都已在泰國運作了長達數10年之久。但不滿日本汽車公司盤據泰國許久，韓國現代也積極進攻泰國，希望能從中分一杯羹。