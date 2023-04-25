頭份市徐驤紀念公園設立有多座徐驤抗日事蹟碑。（謝明俊攝）

頭份市徐驤紀念公園設立有多座徐驤抗日事蹟碑。（謝明俊攝）

知名客家抗日英雄徐驤出身自苗栗縣頭份市，清朝政府甲午戰爭戰敗割讓台灣予日本，1895年日軍攻台引來桃竹苗等地客家先烈群起抗日，徐驤是其中主要抗日英雄之一，更是乙未戰爭最後結束殉國者，25日上午苗栗縣政府、頭份市公所及苗栗縣徐氏宗親會，齊聚頭份市徐驤紀念公園追思祭拜徐驤，期望徐驤精神永遠傳承客家子弟。

清朝與日本在甲午戰爭戰販後簽訂馬關條約割讓台灣，日軍於1895年開始入侵台灣，引發桃竹苗地區客家子弟群起抗日，其中苗栗縣頭份地區仕紳徐驤組織抗日「田賦軍」聯合姜紹祖的「敢字營」及吳湯興的「新苗軍」組成聯軍共同抗日，從台灣北部打至台南，徐驤前前後後與日軍大戰12個戰役，最後在1895年10月底，在台南曾文溪畔遭到日軍圍攻，徐驤最後與10名義勇軍展開最後肉搏戰，英勇殉國，史稱「乙未戰爭」

徐驤出生於頭份東興莊，也就是後來所稱的河背地區，徐家夥房原本設在這裡，後因中港溪泛濫沖毀徐家田園，徐家宗親商議後決定放棄原本祖地，整個家族遷往屏東。原頭份鎮公所為了紀念徐驤抗日英雄，特別爭取經費利用頭份市濱江街與高速公路間的閒置空地，建置成徐驤紀念公園，將徐驤抗日英勇事蹟，製碑豎列在公園內，供後人追思。

每年4月份，苗栗縣政府、頭份市公所及苗栗縣徐氏宗親會等，都會齊聚徐驤紀念公園追思祭拜徐驤英靈，25日上午追思祭拜典禮在前苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人主持下展開，期望客家子弟都能了解這段悲壯史實，將徐驤奮戰不屈的精神永傳後世。