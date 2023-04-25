有健檢公司發布2022年度健檢十大警訊，其中有「脂肪肝」的患者佔83%，且男性(87.5%)遠大於女性(78.2%)，該健檢公司統計的十大健檢紅字依序為脂肪肝、維生素D不足、高血脂、體脂率過高、體重過重、骨質密度不足、高血糖、骨質疏鬆(大於50歲以上者)、胰島素阻抗（糖尿病前期）、肥胖。

根據永越健康管理中心的2022年度健檢紅字十大警訊，83%健檢民眾都有脂肪肝問題，西園醫院教學副院長賴思佳表示，脂肪肝就是肝臟內積聚脂肪達佔5%以上，脂肪肝一直是男性紅字榜首，87.5%男性有脂肪肝，明顯高於女性的78.2%。

永越健康管理中心提供

賴思佳表示，脂肪肝輕則肝臟發炎、結疤，重則引發肝硬化、肝癌，其發生率的增加與國人肥胖、代謝症候群人口的增加密切相關；民眾只要減少5%的體重就能有效改善脂肪肝、預防肝臟發炎及肝硬化風險。

在三高方面，高血壓（男21.2%、女13.1%）、高血糖（男43.6%、女24.4%）、高血脂（男66.7%、女63.9%）、代謝症候群（男27.5%、女15.6%）及體重過重（男62.1%、女27.2%）。數據顯示，男性在三高相關數據都高於女性，三高、代謝症候群、體重過重，是心血管疾病、糖尿病、肝病的高危險群，因此男性應重視自身健康警訊。

女性的健康警訊則為維生素D不足、骨質疏鬆、肌少症。健檢女性中有69.8%維生素D不足，因維生素D可促進鈣質的吸收，可幫助骨頭的鈣化，若不足，易導致骨鬆及肌少症。