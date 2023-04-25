以知名零食可樂果、卡迪那等打響名號的聯華食品，旗下的彰化生鮮廠今（25日）清晨發生火災，該廠專做7-ELEVEn麵包、便當等60種品項，聯華表示，回財損統計中，重創多少量能及供貨是否受損則未回應，目前另外2個廠區已啟動跨廠支援。

對於有民眾擔心，7-ELEVEn不少鮮食都出自聯華彰化廠製造，供貨是否可能受影響？對此7-ELEVEn也做出回應，表示「第一時間已與聯華食品聯繫掌握現場情況，相關後續事宜將全力協助調度，確保門市營運不受影響。」

聯華食品表示，彰化鮮食廠影響生產大約2周，目前對公司營運影響尚在評估，本公司有另外2廠區，已啟動跨廠支援，此外因公司有投保相關保險，已通知保險公司，相關財損皆會由保險公司進行理賠。

聯華食品也說明，彰化廠目前火勢已撲滅，起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識，受困人員22人已全數救出，並送醫救治，有部分人員傷亡，本公司已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。