2016年有4名大學生到萬年峽谷作地質研究，不慎失足跌落，雲林縣消防局出動2輛消防車、1輛救災車、2輛救護車及15名警義消，用繩索才把人一階一階拉上岸。（本報資料照片）

一名登山正妹在臉書社團貼文自曝前往雲林縣古坑鄉的萬年峽谷拍照，卻收到雲林縣府文觀處公文指該處是禁止水域遊憩活動區域，要求她收到公文10日內陳述否則開罰，雲林縣府文觀處長陳璧君（25日）該女士24日已來電說明。

該名女子在臉書社團曬出她去年3月遊覽古坑鄉萬年峽谷的壯闊美照，殊不知古坑鄉萬年峽谷是雲林縣規範的禁止水域遊憩活動區域，遊客只能在棧板觀看美景，不得進入岩盤賞景以維護人身安全，此舉已觸及危險水域活動的規範。

雲林縣府要求該女10日內陳述理由，以判斷是否違反雲林縣發展觀光條例第36條、第60條，即於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守相關限制命令者處1萬元至5萬元罰鍰。

陳璧君表示，萬年峽谷是雲林縣的知名觀光景點，但溪谷石床有青苔濕滑，加上高低落差大，很容易滑落溪中受困，曾發生多次遊客落水意外，2016年已公告為禁止遊憩的水域，豎立警告標誌告知民眾勿靠近河床。

陳璧君說，該女昨天已致電文觀處說明她完全不知道也沒看到禁止標示，只是下去拍照，不知道是違法。該處酌情將不予開罰，但仍呼籲民眾為安全起見，不要下到岩盤拍照。

古坑鄉草嶺村與樟湖村交界的萬年峽谷長約500公尺，是清水溪河道，該處天然美景有如鬼斧神工，岩盤因溪流侵蝕下切6公尺深至15公尺深，很難相信是在台灣可見，不過該處岩盤長青苔濕滑，遊客難以辨識，早年未禁止進入，經常發生遊客腳滑跌落，有的撞得頭破血流、甚至淹水溺斃。