母親節將至，桃園機場捷運線推出「母親月全家出遊 媽媽免費」活動，特別為增進親子互動，加碼再推出「三代同堂票組」，拉近祖孫距離，連爺爺、奶奶也能共同暢遊機捷沿線景點，共享車站周邊店家折扣好康。桃捷表示，母親月活動票組共推出3套，自5月1日至31日可向機捷各車站洽購，票卡效期持續至6月30日。

桃捷表示，「母親月全家出遊 媽媽免費」票組包括親子票組，內含親子一日票及兒童一日票各1張，2人同行，原價640元，優惠票價320元；家庭票組內含親子一日票及兒童一日票各2張，2大2小闔家出遊，原價1280元，優惠票價599元，為迎接溫馨5月，再加送一張320元價值的春暉一日票，總共5張票卡，價值1600元哦，只付599元。

另還有三代同堂票組，內含親子一日票3張及兒童一日票2張，3大2小的全家旅遊，原價1600元，優惠票價799元，5月份加碼再送春暉一日票2張，總共7張票卡，換算下來總票價2240元，才付799元相當超值。

桃捷提到，三套票組的兒童票，限定使用對象為6歲至12歲孩童。為讓媽媽們感受溫馨氣氛，購買「母親月全家出遊 媽媽免費」活動任一組套票，皆可獲得沿線商家優惠券及紫嘯鶇紀念商品，數量有限贈完為止，持親子一日票還可到環球購物中心、新光影城、和逸飯店、Xpark水族館及巧虎夢想樂園享有不同優惠折扣。

桃捷表示，5月的第一周6日、7日及第二周13日、14日若到A1台北車站、A2三重站、A18高鐵桃園站、A21環北站購買活動任一組套票，再加贈金莎花一枝，每日限量100枝，共400枝。