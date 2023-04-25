男星鄭人碩與小薰（黃瀞怡）因合作電影而相戀，兩人交往至今四年，近期卻頻頻被爆出分手消息，起初先是因雙方信仰不同宗教有關，而當時小薰就有透過經紀人否認，如今又被爆出因男方參加了桃園大溪廣澤宮活動，並被神明指定演繹1100歲廣澤尊王，而再度被傳出分手消息；據悉，鄭人碩在兩個月前就請好假，且態度有些神秘因此被懷疑「是不是要去結婚？」

根據《ETtoday星光雲》報導，知情人士表示，鄭人碩在活動兩個月前就已經向經紀人要求空下3月11日不要安排工作，且當時他的態度很謹慎神秘，沒又透露要做什麼，所以才會被傳出「要去結婚」的謠言，而當小薰方的工作人員得知後還震驚表示，沒聽說這樣的消息「新娘不是我們嗎？」事後才得知原來鄭人碩是要去參加廣澤尊王的誕辰活動。

據悉，身邊好友透露，鄭人碩與小薰都非常尊重彼此的宗教信仰，小薰曾陪同鄭人碩去廣澤宮，但因信仰的關係沒有拿香拜拜，鄭人碩的經紀人曾提到「他當初拍《人面魚》時演黑虎將軍，當時連續得到好幾家聖筊，也因此和黑虎將軍結緣。」

對於屢被傳與鄭人碩已分手，小薰經紀人一如前幾次的否認態度，強調：「一切如常。」並直言「如果真的分手，也沒有什麼好隱瞞的，我會直接大方承認，不會讓大家猜」。