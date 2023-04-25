中華職棒例行賽下月將移師花蓮開打，一連7場賽事勢必將點燃民眾的野球魂，花蓮縣政府屆時將邀請縣內的弱勢團體、基層棒球隊員、銀髮族等到場觀賽外，更祭出「兌票活動」，民眾只要在縣內景點拍照打卡且完成任務，就能在線上或現場換票觀看精彩的賽事。

縣府教育處指出，統一 7-ELEVEn獅下月2日至5日跟味全龍19日至21日，將接力在花蓮棒球場擔任主場球隊，由於去年中華職棒例行賽在花蓮開打時，曾協助9家慈善團體推出兌票活動，共募集1萬9162張發票，及3萬7765元義賣金額，成效不錯，因此今年將延續辦理。

教育處表示，今年搭配花蓮好山好水的美景，推出「刻感受花蓮永續旅遊兌票活動」，民眾在花蓮 任一景點拍照上傳臉書，公開並標註地點，敘明「熱血職棒月一起玩花蓮」，並hashtag「花蓮縣政府挺職棒」，在兌票時間及地點排隊出示即可兌換當日球票。

教育處說，兌票方式分為線上搶先申請及當日現場排隊，線上部分每場限量500張，活動開跑日在活動網站（https://service.hlc.edu.tw/baseball/index.asp）先行登記，即可獲得兌票序號，開打當天持序號及打卡畫面在兌票時間及地點換取球票，相關注意事項可詳閱活動官網。

當日排隊換票部分，每場限量900張，開打當天在兌票時間及地點排隊出示打卡畫面，便能換取球票。兌票時間為5月2、3、4、5、19 日每天下午4點至6點30分；20、21日則是每天下午3點至5點，對票地點則是教育處德興棒球場外一壘外側區域，每日僅可兌換當日場次球票。

此外，縣長徐榛蔚重視基層棒球培訓，花蓮縣棒球代表隊在紮實的培訓下，今年勇奪全國原住民族運動會少年組冠軍，不過她期望透過招待孩童進場觀看職棒，讓熱愛打棒球的孩子能與心目中的職棒球星互動，孕育追求夢想的目標。