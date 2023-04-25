苗栗縣君毅中學25日上午邀請空中英語教室團隊舉辦春季展演。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學25日上午邀請空中英語教室團隊舉辦春季展演。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學25日上午邀請空中英語教室團隊舉辦春季展演。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學積極朝新雙語學校目標邁進，除全面開設「電腦程式語言課程」外，更致力提升「英語學習成效」，25日上午邀請空中英語教室與大家說英語團隊，在竹南鎮公所3樓演藝廳為國中部7、8年級學生舉辦春季展演，共計600名師生、家長參與，透過活潑多元互動學習，提升英語會話能力。

君毅中學與空中英語教室合作已邁入第13年，為達最佳教學與學習成效，斥資建置1人1機專業語言教室，並購置空英專業團隊所發展的線上英聽課程系統(E-testing)，讓孩子回家隨時可依個別需求上網練習。

其中，英文聽力、口語課程聘請專業外師授課，學生英聽及英文寫作能力提升展現良好成效，除會考精熟(A)以上達40％遠超越全國平均外，歷年參加苗栗縣英語成果發表會各組勇奪最佳成績，此外，近年更締造多人通過全民英檢亮眼績效。

別外，School Rally Show─《Courage勇氣》春季展演，空中英語教室知名外籍老師及以優美合音著稱的天韻合唱團，用活動演出方式幫助同學以正面態度面對所遇到的困難與壓力，勇敢跨出步伐面對挑戰，學習積極正面思考及同儕支持的重要性外，並透過英文學習遊戲、互動競賽，刺激學生創造力、社交力、語言力、表達力、勇氣及互助合作，讓學英文變得好玩又有趣。

有感於現今青年學子面對社群媒體時，人際互動彷彿是建立在分享與按讚數量上。面對面時大家目光也多聚集在手中的小螢幕上，人際間疏離感愈來愈重。活動中以主題曲《This is me》希望藉輕快優美旋律和正向思考歌詞，啓發學生積極正面的自我肯定，並鼓勵學生珍惜朋友間珍貴的情誼，在團隊互助中要學習欣賞他人長處，彼此扶持相互幫助，讓朋友間學習成長過程中的美好回憶成為生命的養份。