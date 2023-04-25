內湖警前進汽車駕駛員職業工會 強化防禦駕駛及禮讓行人安全觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警方分析內湖地區近3年交通事故案件，車輛肇事原因以「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」及「變換車道或方向不當」居多；行人肇事原因以「未依規定行走行人設施」、「未依號誌穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」居多，為防範交通事故發生，內湖分局利用北市汽車駕駛員職業工會教育訓練時機實施交通安全宣導，透過車輛、行人3大易肇事原因，及「車輛未停讓行人」的事故案例影像播放等，將交通安全觀念深植運將心中，提升正確用路觀念。

警方指出，為預防「未注意車前狀況」肇事，行車時應遵守速限，不低頭滑看手機；為預防「未依規定讓車」肇事，轉彎車應讓直行車先行，確認無直行車輛通過及安全無虞後，始可轉彎行駛；為預防「變換車道或方向不當」肇事，變換車道應顯示方向燈、觀察照後鏡、擺頭察看，並注意兩車並行的間隔。

另立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，其中加重汽機車不停讓行人罰則，罰鍰上限從3600元提高至6000元，若因不停讓行人致人受傷者，吊扣駕駛執照一年，另致重傷死亡者，可吊銷駕駛執照。

內湖分局提醒，車輛駕駛人行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應停讓行人優先通行，且行人通行時應遵守交通法規，依號誌指示通過路口，行人號誌秒數足夠才可安全通過，通過路口前務必轉頭左、右查看。