惠譽信評認為，台灣中油之信用評等結果與台灣主權評等相同（長期外幣IDR：AA／展望穩定），基於台灣中油對政府能源安全具有重要性，承擔著進口天然氣和原油以滿足台灣能源需求的責任，且在政府提供財政支持下，為台灣中油的信用評等帶來一定支撐，國內長期評等為最高等級「AAA(twn)」，相較於其他台灣債務人，台灣中油有極強的履行財務承諾能力。

中油正透過開發石化高值材料及投入碳循環應用；開發負碳排技術；開發、布建新能源三大策略，加速啟動創新能源轉型大計。

其中，斥資逾234億元，推動包括雙環戊二烯（DCPD）、碳纖維複合材料、鈦酸鋰（LTO）及軟碳等電池關鍵材料、碳捕捉、封存及再利用（CCCS）等投資項目，展開5G、風電、光學鏡片等創新應用領域。

因台灣天然氣約80％支應發電，且中美、兩岸及全球地緣政治愈趨緊張，中油正推動永安、台中、觀塘、洲際四座接收站擴建及新建計畫，總投資額達4,480億元，2030年完成後，14座新儲槽容積達252萬公秉，總儲槽推升至26座，加大國內能源囤儲。

此外，配合政府再生能源政策，預計於高雄建置第一座示範加氫站，搭配公部門氫能巴士等規劃，跨入氫能初級領域，並切入地熱、太陽能及風電綠能設置，強化能源多元化。