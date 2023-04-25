一名男網友表示，日前爬玉山主峰，看到腳邊有「奇怪垃圾」，細看發現是一整組的牙套，讓他嘖嘖稱奇，將其PO上網引發網友討論，網友也驚訝，「這種東西也能掉？」有不少人內行人跳出來糾正，「那是矯正牙齒用的維持器，非牙套」，且維持器是依照個人牙齒製作，要價不便宜，「這很貴耶！撿到賺到」。

原PO前天（4月23日）於臉書社團《靠北登山大小事》指出，日前攀玉山主峰，看到地上有半圓形的「奇怪的垃圾」，仔細一看才發現是牙套，且還是一整組的，讓他覺得驚奇，笑說「是到玉山弄假牙嗎？」

圖文曝光，不少內行網友跳出來糾正，指原PO撿到的不是假牙，是矯正牙齒的維持器，依照每個人的牙齒來製作，因此價格也不便宜，「是透明的維持器」、「是矯正之後，睡覺要戴的維持器，一個也不便宜耶」、「這很貴耶！撿到賺到」、「就等灰姑娘來認領了」、「一副上萬元的牙套耶」。也有網友驚訝，「怎麼會把這麼貴的東西掉在上面？」、「喘到噴牙套？」

事後原PO也在留言處向失主喊話，「看到這篇文也不要找我要，因為我看到的時候，已經被其他登山客踩得扁扁爛爛的，你應該也不會想戴回去。」