電價調漲，北捷去年對於電價調漲15％，透過新聞稿叫屈，今年電價仍漲17％。北捷表示，電價成本約增加6億元，但今年並不會規劃調漲票價，但4年內持續凍漲則繼續努力，並開源節流方式包含拓展副業及業外收入，並做節電。

北捷去年電價調漲15％，北捷當時呼籲，26年票價不調漲，還要撐幾年？不捷運系統除經營成本高昂、獲利不易外，更有重置經費及自償經費負擔，應務實面對票價調漲，北捷基於大眾運輸政策使命，仍將持續發展附屬事業，追求商業極大化，增加收益挹注本業，並積極推動開源節流，以確保公司永續經營。

國民黨台北市議員李明賢於台北市議會交通委員會中關心，北捷因電價成本增加，是否有考慮調漲票價？北捷公司總經理黃清信說明，成本包含人事、物料等，其中每年電價成本約增加6億元。而2022年捷運運量較疫情前2019年，已恢復74.4％，今年1至3月則恢復約9成。

黃清信指出，今年1至3月，全公司獲利1.02億元，其中本業虧損5.02億元，副業、業外及受託事業則分別獲利3.76、1.9與0.38億元。對於成本增加，會持續開源節流，拓展副業及業外收入等，並於部分時段針對空調、照明及扶梯等做節電。

黃清信表示，今年並沒有規劃調漲電價，但至於4年內凍漲則繼續努力，畢竟仍有許多變數，其中最大變數就是電價，無法預測未來電價是否調漲或調漲多少，只能就今年條件確定不會漲價。

黃清信分析，配合北北基桃交通月票1200元，隨之帶動北捷運量增加，並減少虧損，還是鼓勵民眾多加搭乘捷運。