楊智淵遭控分裂國家 陳建仁：保障人權兩岸才穩定 @ChinaTimes ​

台灣民族黨副主席楊智淵去年在中國大陸北部，近期被控涉嫌分裂國家。行政院長陳建仁今表示，政府都有全程掌握，與楊智淵的家屬保持聯繫。他也向中國大陸喊話，呼籲早日讓楊先生回到台灣，只有在人權受保障的情況下，兩岸的交流才能更加穩定、健康、有序。

中國大陸媒體報導指出，楊智淵被控長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

陳建仁今前往中央流行疫情指揮中心，接受媒體聯訪時指出，楊智淵到中國大陸後，受到拘留、監禁，我們都有全程掌握，也跟家屬保持聯繫，提供必要的援助。近來兩岸的交流因為疫情緩解的關係，越來越頻繁，希望中國讓所有到大陸的人都能得到身家安全的保障。

與此同時，陳建仁也向中國大陸喊話，呼籲早日讓楊先生回到台灣，當兩岸交流越來越頻繁的時候，國人也要特別小心，「自己要到中國，要知道中國對於人身安全提供的保障是需要考量的」。更重要的是，他也呼籲兩岸之間要有和平、穩定、健康的交流，只有人權受到保障的情況下，兩岸的交流才能更加穩定、健康、有序。

另一方面，台電近期啟動「需量競價」措施，讓高壓電用戶工廠降低用電，再按照競標出價把電買回來，遭質疑台灣又缺電。陳建仁回應，需量的機制從2015年就開始有，和蔡總統的能源政策無關。

陳建仁表示，需量的機制是在我們面臨到了基礎故障、供應不足的時候，才會採用，佔所有的發電量的比例低，我們在尖峰時間的200小時之內做需量調整，去年整年共使用17億經費，佔所有的經費的0.2 ％，我們這樣來做，能確保電量供應，遠比興建新的基礎來得有效率和經濟。

至於有媒體報導，政府研擬擴編保二總備，軍事化稱「第二陸軍」，陳建仁回應，關鍵基礎設施對保護國家安全、維護人民生活相當重要，需要特別加強關鍵基礎設施的保護。關於保護人員的對象，還有訓練的對象、設備、訓練課程都在研議過程中，絕對沒有軍事化的揣測必要，一定會做好關鍵基礎設施的保護，讓國人生活在更安定、安全、安心的地方。