這家在陷入困境的公司上季獲利超出市場預期，但不敵存款暴跌帶來的衝擊。上個月在矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉後，這家地區銀行被點名是下一家崩坍的銀行，但在獲得數家美國銀行巨頭出手相助後，目前情況已經穩定下來。

周一在發布財報後，第一共和銀行宣布第二季將削減高管薪酬、縮減辦公空間並裁員20%～25%，以縮減資產負債表並削減開支。此外，該銀行並承諾將增加參加存保的存款，並減少向聯準會借款。

執行長Mike Roffler在電話會議上表示，我們將採取行動大幅削減開支，以配合縮減資產負債表的計畫。這次會議只進行不到15分鐘，該銀行高層沒有回答分析師提出的問題就結束會議。

Janney Montgomery Scott LLC分析師Timothy Coffey表示，公司高層決定放棄與分析師的問答環節，這讓人聯想起2008年金融危機期間的電話會議。

第一共和並表示公司「正在尋求戰略選項」，以加速強化銀行體質，但沒有提供相關細節。

一名知情人士透露，該銀行正在考量所有可行的選擇。第一共和希望美國政府提供協助，召集能在強化該銀行財務方面發揮作用的機構，包括私募股權投資公司和大型銀行。

第一共和銀行財務長Neal Holland表示，由於幾家銀行在3月倒閉，我們經歷了前所未見的存款外流。

儘管獲得美國銀行、花旗集團、摩根大通和富國銀行等美國四大銀行聯手注資300億美元存款，第一共和首季存款仍從去年第四季的1764.3億美元縮水至1044.7億美元，暴跌41%。如果沒有這些銀行巨頭挹注300億美元救命錢，第一共和的存款減少將近1020億美元。

分析師Coffey表示，我們原本估計存款淨流出約400億美元。流失了那麼多存款，又不得不去借錢填補，這代價非常昂貴。

儘管如此，第一共和表示，存款在3月27日那一周起開始回穩，且直到4月21日都很穩定。

該銀行第一季營收年減13%，為12億美元。獲利年減33%，為2.7億美元。每股盈餘為1.23美元，遠超出市場預估的85美分。

除此之外，穆迪周一調降第一共和銀行和其他幾家銀行的評級。，將第一共和的評級一口氣調降3個級別，比其他地區銀行Western Alliance Bancorp、Comerica Inc和US Bancorp的降幅更大。

投資人正在梳理幾家地區銀行的業績表現，以衡量它們的體質和未來承受金融衝擊的能力。Autonomous Research分析師David Smith表示，根據這份財報，第一共和的情勢確實緊繃，說得婉轉一點，要讓這家銀行體質變好是個重大工程。