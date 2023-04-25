據澎湃新聞引述中國政法大學近日發布《中國司法文明指數報告2020-2021》顯示，2020至2021年，大陸31個省市自治區的司法文明平均得分為71.1分（滿分為100分），與2019年平均得分70分相比再提高1.1分，而上海市以73.3分排在文明指數得分第一名。

這也是上海在至今7年評估中第5次排名第一，比2019年第一名浙江的72.5分高出0.8分；內蒙古自治區以69.2分排名墊底，但比2019年最低分湖南67.1分提高了2.1分。

該《報告》指出，2020至2021年31個省市自治區的最高分、最低分的分數落差為4.1分，相較於2019年的最大分差5.4分進一步縮小1.3分。

此外，《報告》中也呈現司法文明指數10個一級指標得分及排名。從10個一級指標的平均得分來看，「司法公開」得分最高、取得76.6分，最低則為「法律職業化」的65.6分，反映司法改革成效還不夠明顯，特別是法律職業群體對此不夠滿意。