金門水試所推行「食藻文化」，積極培育多種天然食用藻類，包括海帶、海木耳、海葡萄及麒麟菜等，成果豐碩。（于家麒攝）

金門地區四周環海，又有大陸沿岸流帶來豐富的無機鹽類，非常適合各類海藻生長。金門縣水產試驗所利用得天獨厚的豐富海洋資源，近幾年大力推行「食藻文化」，宣導食用藻類對健康的各種好處；所方更積極培育多種天然食用藻類，包括海帶、海木耳、海葡萄及麒麟菜等，每每收成即造成民眾瘋狂搶購，食藻健康意識逐漸抬頭。

金門水試所表示，海藻中富含膳食纖維、礦物質、蛋白質及抗氧化物質，可幫助維持保護血管彈性、改善膚質及便秘問題、控制體重，高膳食纖維也可促進好菌繁殖、保護眼睛、降低血脂血壓及預防心肌梗塞，是極為健康的天然食材。而專家也指出，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，可防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

至於料理方式，達人建議處理新鮮的海帶、海木耳、麒麟菜等食用海藻，料理前請先以清水清洗並汆燙冷卻後備用；料理時可添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌；或直接以蒜、薑、肉絲爆香後加入直接熱炒；海木耳還可加入湯品中煮湯，另也可添加於蒸蛋中食用；麒麟菜更可以冰糖、紅棗、枸杞烹煮成美味的海燕窩飲品，簡單料理後，每道都可以輕鬆上桌成為佳餚美食。