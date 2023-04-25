台北曲藝團已成立30周年，於4/24在台北市西門紅樓劇場舉行「北曲三十周年」記者會，邀請學者、志工以及企業與說唱藝術家相聚，感謝各界人士在30年間共同推動傳統藝術文化，並在新冠疫情期間支持傳統藝曲演出，幫助台北曲藝團挺過疫情艱困時刻。

4/24「北曲三十周年」記者會，邀請台北市副市長林奕華、永慶慈善基金會副執行長林麗華等企業出席活動，記者會開場將由相聲影帝樊光耀引題，由青年演員段彥西、宋明翰以及只有八歲的楊立榆擔任熱相聲、快板演出，具有傳承意涵，另有準備台灣獨創「音樂評書」結合脫口秀節目，讓現場觀眾與貴賓欣賞精彩的相聲表演。

台北曲藝團舉行「切餅儀式」，邀請長期推動傳統藝術文化的貴賓們上台啟動光球，期望未來每場演出都能「糕(高)」朋滿座。(圖/永慶慈善基金會提供)

台北曲藝團團長葉怡均感謝各界藝文夥伴長期推動傳統藝術文化，尤其在疫情期間相助台北曲藝團傳統藝術展演，特別舉行「切餅儀式」，準備印有「北曲」、「藝潤」、「珠圓」3個糕餅，邀請貴賓們上台啟動光球，象徵未來每場演出都能「糕(高)」朋滿座。

永慶慈善基金會長年支持台北曲藝團傳統藝術發展，記者會上葉怡均團長特別頒發感謝獎座，由永慶慈善基金會副執行長林麗華代表受獎，除了謝謝永慶多年來對藝術的支持，也感謝永慶慈善基金會贊助今年《2023 說唱季敘》8場曲藝表演，為傳統文化推廣盡心力。

台北曲藝團自2019年推出「說唱季敘」演出計畫，以傳承傳統的說唱技藝與經典文學，結合素養教育，達到口說藝術推廣目的。《2023 說唱季敘》將以兩性平權、百年武俠、中外經典文學為主題專場，以活潑的古典故事，充盈校園學子們的想像力、知識力與藝術鑑賞力，並更朝向「傳承」舞台、號召青年演員參與演出，嘗試更開放、更互動的表演方式，讓觀賞的民眾笑聲不間斷。

4月24日「北曲三十周年」記者會，台北曲藝團團長葉怡均準備台灣獨創「音樂評書」結合脫口秀節目，讓現場觀眾與貴賓欣賞精彩的相聲表演。(圖/永慶慈善基金會提供)

永慶慈善基金會副執行長林麗華表示：「永慶慈善基金會長期關心藝文活動發展，109年度以來連續四年贊助台北曲藝團「說唱季敘」演出計畫，共同推廣傳統藝術文化傳承，更將演出票券全數回饋給對傳統戲曲有興趣的學童及弱勢家庭，有機會欣賞傳統相聲藝術，享受台北曲藝團培養的演員們帶來精彩傳統藝術的表演，感受社會的愛心與溫暖。」

永慶房產集團不僅提供專業房地產服務，更長年投入公益回饋在地，號召加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產)夥伴投入永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，舉行捐血活動，贊助公益路跑等活動，幫助弱勢族群及偏鄉獨老，為台灣注入更多正面能量。