宜蘭一名男子民國91年在大陸經友人介紹認識妻子，在當地結婚登記後他先回台，之後去機場接妻子，沒想到女方剛進男子家門不到6小時，就說要外出找朋友，從此音訊全無，男子無奈拖了21年才提離婚，法官發現女子早在2003年3月就出境，僅在台待5個月，判准離婚。

判決書中男子主張與妻子在大陸認識，認識大約40幾天後，在當地辦登記，回台也辦登記，民國91年時他到機場接妻子，當天晚上妻子對他的孩子說要外出去找朋友，從此就不見了，他當時就懷疑對方在在台灣根本沒朋友，就連介紹2人認識的友人也說應該找不回來了。

男子說妻子原答應會照顧他的2個子女，妻子離開後他多次登報找人，他說印象中對方婚後5、6個月在大陸曾提出離婚訴訟，但他沒有去開庭及提出書狀，不知判決結果，對方也從來沒有主動聯繫他，他於是提出離婚訴訟。

而妻子經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。宜蘭地院法官調查，女方是在2002年10月入境台灣，2003年3月出境，僅在台灣待5個月，在男方家更是待不到6個小時，經相關單位確認，她在大陸早已遷居，去向不明，考量到她明顯不願意返台與男方一起生活，雙方也沒意願繼續維持婚姻，裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。