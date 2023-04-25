海線自行車牽引道受海風鏽蝕，市議員施志昌25日前往會勘。（陳淑娥攝）

海線自行車牽引道受海風鏽蝕，市議員施志昌25日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中海線自行車牽引道受海風鏽蝕，鋼架生鏽、棧板翹起恐造成遊客意外，市議員施志昌25日前往大甲西勢海堤自行車牽引道會勘，要求儘速修復。台中市觀旅局表示，今年編列870萬，針對大甲西勢海堤自行車牽引道周邊設施以及大安海墘海堤約410公尺自行車道設施進行修復，預計年底前完工。

施志昌表示，這幾年他一直在爭取自行車道串連，以及舊有車道的修復，大甲西勢海堤牽引道落成至今已十年，因受海風侵蝕鏽蝕嚴重，有部分鋼梁甚至已經斷裂，塑木棧板多處翹起或有坑洞。

而大安海墘海堤的自行車道周邊設施也同樣遭受鏽蝕，也請觀旅局一併做修復，並希望在工程與材料上能再補強，如這次觀旅局選用氟碳漆，更耐鏽蝕，加強設施耐用度，能減少日後整修的經費，也給自行車友一個舒適安全的騎車環境。

郭姓民眾表示，3、4年前有整修過，但因為海風侵蝕性強，造成設施又再度鏽蝕，加上機車有時會上牽引道，也容易造成設施毀損，騎自行車的車友會更加不安全，所以希望市府能盡快修復。

觀旅局觀光工程科長廖志偉表示，台中市的濱海自行車長度約70公里左右，市府相當重視自行車友騎車的舒適性與安全性，去年施議員反映此事後，今年就編列870萬的預算進行修復，包括大甲西勢海堤自行車牽引道與大安海墘海堤自行車道的欄杆與鋪面等。

廖志偉說，由於濱海自行車道各項設施易受海風侵蝕，此次工程將採用原木與氟碳烤漆等材料來增加設施的耐用性，目前已經上網發包，預計年底可以完工。