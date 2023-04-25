人體30歲時全身肌肉達到巔峰，接著就會開始下降。一名68歲楊太太從更年期開始，每天都會吃鈣片，健康檢查仍有「肌少症」跡象；醫師提醒，要減緩肌肉流失，運動十分重要，並且營養均衡，也要多曬太陽促進維生素D合成，幫助鈣質吸收。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君指出，這名68歲楊太太今年開始走路變得緩慢、起身需要人幫忙扶起，更明顯的是，到市場採買無法像過去可以輕鬆提起大包小包；楊太太表示自己沒有運動習慣，但是從更年期開始，每天都會吃鈣片補骨質。

楊太太到醫院健康檢查，透過零輻射磁振造影（MRI）看到她的肌肉質量明顯下降且被脂肪取代，肌肉形狀也有明顯鬆垂狀態，這樣的影像呈現及行動狀況皆指向楊太太已有「肌少症」跡象。

沈彥君指出，若出現走路緩慢、握力下降、反覆跌倒、半年內體重下降超過3公斤、起身吃力或是下樓需攙扶扶手，都可能是肌少症的徵兆。

沈彥君表示，常見熟齡族群因害怕骨質疏鬆，相當注重吃營養品補充鈣質，不過這樣的觀念恐怕無法完整保護骨骼及肌肉的健康；若要減緩肌肉流失，運動十分重要，建議負重運動與有氧運動並行，且要營養均衡，攝取足夠的優質蛋白，也要記得每周進行3至4次日曬，每次約10至15分鐘，促進維生素D合成，幫助鈣質吸收。

由於肌肉質量與骨骼質量無法靠肉眼看出，大多數人都是跌倒、意外骨折才知道罹患肌少症及骨質疏鬆症，因此定期健康檢查相當重要。