據統計，截至去年年底共有98萬4332名勞工參與自提退休金，勞動部提醒，如果在去年有自願提繳退休金，報稅時請留意扣繳憑單薪資總額是否已扣除自願提繳金額，以免溢繳稅款。

勞動部說明，依《勞工退休金條例》規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動雇主及自營作業者，可以在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，其自願提繳之退休金不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅，享有稅負優惠。

勞動部鼓勵參加勞退新制的勞工朋友，可以在每月工資6％範圍內自願提繳退休金。自願提繳退休金彈性大且好處多，勞工除可自行決定1％至6％提繳率、1年內可彈性調整2次自提比例並可隨時停繳外，自願提繳之退休金可從當年度個人綜合所得總額扣除，節省應繳納的所得稅。

勞動部提醒，為維護自身權益，報稅時請留意2022年自願提繳金額是否已自給付薪資總額中全額扣除，勞工可至勞工保險局e化服務系統以「自然人憑證」、「健保卡＋戶號」、「虛擬勞保憑證」、「行動電話認證」等方式登入查詢，或親持身分證明文件到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。如有發現扣繳憑單給付總額未扣除自願提繳金額或金額有誤，請洽事業單位儘速向所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。