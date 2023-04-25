聯華食品公司彰化廠今天上午發生大火，據消防人員統計，已有7人宣告不治。（吳建輝攝）

聯華食品彰化廠今天上午發生重大工安事件，火警工廠瀰漫濃煙，造成工廠內作業的22名工人受困，警消於現場救出10人無生命跡象送醫。（吳建輝攝）

彰化地檢署對此表示，檢察官現場約談相關人士外，後續將調閱彰化縣消防局的火。（吳建輝攝）

聯華食品公司彰化廠今天上午發生大火，據消防人員統計，已有7人宣告不治；彰化地檢署檢察官鄭文正下午1點半抵達現場，訊問工廠廠長及員工等，並進入廠房了解火災發生經過，前後20分鐘左右，後續將調閱相關火調報告，以釐清責任。

聯華食品彰化廠今天上午發生重大工安事件，火警工廠瀰漫濃煙，造成工廠內作業的22名工人受困，警消於現場救出10人無生命跡象送醫，其中7位傷重不治身亡，包括41歲盧男、44歲謝男、謝女與1名姓氏不明女子，外籍30歲納男、29歲米女及妮女，其餘有12名嗆傷。

今下午1點半左右，彰化地檢署檢察官鄭文正抵達工廠，在消防局人員的陪同下，近到工廠內部巡視，了解火災發生狀況，隨後在現場約談了廠長及部分目擊員工，前後約20分左右即離開現場，對於媒體提問檢察官全程不發一語，隨即搭車離開現場。

彰化地檢署對此表示，檢察官現場約談相關人士外，後續將調閱彰化縣消防局的火場調查報告，至於死者部分，最快明天就會展開相驗作業，以釐清真正死因。