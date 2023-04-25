自去年以來，各國央行為了對抗通膨，持續緊縮貨幣政策，終於在今年看到通膨數字自高點滑落；同時，也看到升息對經濟的影響逐漸顯現。聯博投資專家認為，在金融條件逐漸收緊之下，預期第二季經濟活動將受到影響。這樣的環境下，各類債券投資吸引力已顯現，因此可多元布局各類型債券，在追求收益的同時控制下檔風險。

聯博集團美國非投資等級債券投資總監Will Smith表示，銀行事件過後，銀行在提供信貸時將比以前更加謹慎小心，間接地將導致經濟成長速度放緩。他預期第二季全球經濟成長走勢疲弱，美國明年年底前的經濟成長率將接近於0％，通膨也將逐步下滑，各國貨幣政策將不如2022年積極，可為2024年經濟回溫打下基礎。

Will Smith指出，聯準會之前釋出的訊息今年會在升息到5.25％並持續一段時間，在2024年年底才會降息，市場認為聯準會降息會再提前，然而聯博投資團隊則預期今年年底聯準會就可能降息，因為目前存在高通膨和經濟成長明顯趨緩的情況下，在聯準會在結束升息之後可能提前降息。

在經濟成長趨緩之際，Will Smith指出，即便市場動盪，固定收益資產表現已自第一季開始復甦，各類債種接下來也有值得關注的表現機會，包括國庫券、投資等級債及非投資等級債等。

投資等級債券方面，Will Smith相對看好金融債，因為銀行業基本面強勁，在經過矽谷銀行等事件後，小型銀行的存款外流壓力超過大型銀行，因此建議聚焦大型銀行，美國優先順位銀行債吸引力會優於其他債種，另公用事業的相對投資價值，優於景氣循環消費產業。

至於非投資等級債券，Will Smith表示，大部分企業擁有強勁體質，足以駕馭當前環境。例如美國非投資等級債券中，BB與B等級債券比重近9成，來到10年相對高點，品質相對過往提升；再者，其最低殖利率仍是10年以來相對具吸引力的水準，以美國非投資等級債券指數為例，截至3月31日的最低殖利率為8.5％，高於10年平均6.2％。

Will Smith提醒，隨著經濟走緩，企業違約率也可能隨之攀升，現階段偏好信評BB級以上的非投資等級債券，以及具防禦性、較不受景氣循環影響的醫療保健、通訊產業為主，以降低違約風險。

由於不同債種各有特定表現機會，Will Smith表示，為追求平衡風險與收益，建議投資人可均衡配置投資等級債券、非投資等級債券，並適度配置具避險功能之美國公債的槓鈴策略，相對能因應經濟衰退風險增加的投資環境。若追求較高收益的投資人，則可選擇布局多元債種的非投資等級債券基金。