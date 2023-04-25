台灣首部幕僚職人劇《人選之人 - 造浪者》，由謝盈萱、黃健瑋、蔡亘晏等人主演，近日導演林君陽及謝盈萱接受鄭偉柏的MOMOTV《TALK一杯》專訪。黃健瑋與老婆蔡亘晏在戲裡出演夫妻檔，身為真實夫妻的他們同台飆戲自然默契極佳，常讓林君陽覺得自己是「第三者」，謝盈萱也笑說：「我都不跟他們出去了。」

謝盈萱與認識20多年的好友黃健瑋繼《麻醉風暴》後再度合作，兩人在劇中一同率領文宣部成員操盤選戰，有許多精彩對手戲，謝盈萱盛讚黃健瑋有才華、有表演能力，這次的演出讓她非常驚艷，她忍不住直喊「金鐘獎等著他」，希望數度與金鐘獎擦身而過的好友能帶回獎座。

謝盈萱一路走來從劇場女神到雙金影后，但她的生活方式仍十分「落地」，她出國旅行走簡樸路線，搭大眾交通工具、住青年旅館，她分享，旅行的意義是為了要丟棄一些東西，當專注力放在「生存」上，自然會把台灣的工作、事情丟掉：「我是用這種比較直接的方法，砍斷我現在會有的一些思緒。」而在面對每個作品角色間的轉換，謝盈萱認為每個角色都是過程，就像念完幼稚園，畢業後邁向國小、國中一樣，有時候回去跟同學相處、回味過去，但會不停地往下一階段前進，他們有留下一些東西，可是他們不會影響你，謝盈萱補充：「你必須要知道你學習的事情已經過了，你要往更高的東西去學習前進。」

林君陽繼《我們與惡的距離》後再次執導職人劇，提起當初為何選擇台灣政治生態當題材，林君陽在一次與新加坡媒體交流時，被問到「怎麼沒有台灣的政治劇」，因新加坡風俗民情相對保守，媒體環境及能做的題材都有各種法令限制，所以他們羨慕台灣的自由，林君陽也反思：「我們擁有這樣的自由，為什麼不去做一些更大膽的題材。」他分享，台灣政治的光怪陸離，並提到有次開編劇會議時，眼睜睜看著新聞直播有政治人物跳海，再看向手中的劇本，發現跳海其實比較好看。