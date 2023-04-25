台鐵DR3000型柴油自強號列車今天在台東開出末班車， 載滿遊子離家鄉愁、有濃濃的柴油味的自強號步入歷史。郭姓民眾一早趕搭最後1班台東開往樹林的柴油自強號列車，他說「這是載滿台東人回憶的自強號」。

2014年以前，花東和南迴鐵路尚未電氣化，於是行駛北東的自強號就使用柴油列車。陳姓民眾帶著孩子趕搭末班車，她說，年少時到台北念書，她可以驕傲地告訴北部同學，「我們台東人的自強號和你們的不一樣，經過山洞時，可以聞到濃濃的柴油味」，這個味道帶有刺鼻，增添遊子離家的鄉愁。

趕上這班列車的郭姓民眾說，因此，這是1輛載有台東回憶的自強號。他說，雖然這款自強號雖然有很多車廂，座位也很多，但同樣一票難求，買不到票時他最喜歡站在車廂內特有的拱門旁。

台鐵局自4月26日起進行時刻調整，DR2800、2900、3000型三款柴聯自強號26日卸下輸運重責，交棒 EMU3000型新自強號為旅人服務，「謝謝，再見，末班車榮退」。

花蓮運務段長吳金添表示，為提升服務品質，台鐵自1982年起陸續向日本購入DR2800／2900／3000型等3款柴聯自強號，此為東幹線第1款冷氣自強號。陪伴國人旅行40餘年，這3款柴油自強號今天在台東火車站開出末班車，只留下年限未到的DR3100繼續行駛。