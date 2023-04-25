宜蘭縣政府今（25日）宣布完成逾60億元工程費的「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展山地線可行性研究案」，已送農委會審查；未來太平山的軌道系統將規畫分期分區開發，透過各項饒富趣味的複合運具呈現復舊遺跡。倘若該研究案順利獲中央核定，第一期土場路線可望於2030年起陸續對外營運。

太平山森林鐵路運輸系統分為平地線羅東森林鐵路、山地線兩個路段，縣府於去年4月完成平地線可行性研究報告並送交通部審查，接續推動山地線可行性研究案。山地線部分，早期以土場車站為轉運點，採四段山地運材軌道車，交錯銜接三段架空索道為運材設施並銜接太平山，全長31.15公里。

太平山自1982年因應政策轉型為太平山國家森林遊樂區後，既有的索道、軌道與相關設施因停止生產運作，逐漸損毀，目前僅有太平山莊至茂興的山地軌道，小規模轉型為蹦蹦車。

縣府工旅處說明，森林鐵路將由趣味的複合運具呈現，主線為10.5公里，包含土場至舊土場的山地軌道復駛長度約2公里；舊土場–樫木平–中間–白嶺聚落–上平–分歧點採空中纜車核心幹線方式，長度約7.8公里；分歧點至太平山，由茂興線延伸長度約0.7公里。

另2條分線合計為1.8公里，在樫木平–鳩之澤間，透過地面纜車的支線系統，就是以過去的伏地索道方式串聯，長度約1.2公里，及見晴與上平採對開式小型觀景纜車支線，長度約0.6公里。

縣府建議未來計畫優先採用政府興建主線索道軌道設施，委託民間經營（OT方式），另搭配樫木平、白嶺聚落較大腹地空間做觀光遊憩設施，由民間興建營運移轉（BOT模式），亦為OT＋BOT方式。

而政府機關投資索道及軌道工程經費預估49.75億元，民間機構預定投資項目包括土場的轉運旅遊設施、樫木平的林業歷史村、白嶺聚落的生態輕旅宿，合計為 10.38億元。

縣府進一步指出，此研究成果規畫以結合政府興建及促進民間參與方式推動，倘若後續順利獲中央核定，第一期土場至樫木平、鳩之澤間路線預計2030年可對外營運，第二期從樫木平至新太平山、見晴則預定2040年對外營運。

縣長林姿妙表示，期望未來透過縣府、林務局、原委會等，中央地方單位共同積極推動，活絡宜蘭縣觀光活動，提升觀光產值，增加就業機會，拚出宜蘭好生活。