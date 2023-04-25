母親節享受大餐與節日蛋糕外，也有不少人注重減輕身體負擔的飲品，最健康的選擇自然是喝水，來自法國東北孚日山脈，歷史悠久的礦翠天然礦泉水，標榜每公升含有相當於500ml的牛奶鈣質含量，純淨水源有助於人體吸收，官網更推出55折等多重優惠。

礦翠天然礦泉水熱銷全球40餘國，法國於1861年核定礦翠為純天然礦泉水，號稱每公升礦翠含有約470毫克鈣質，約相當於500ml的牛奶鈣質含量；鎂質則約含75毫克。據衛福部調查全國45-64歲的青壯年族群，身兼照顧家庭、職場就業雙重壓力，9成以上國人每日鈣質攝取量不足，專業營養師李婉萍表示：「三高患者等容易缺乏鈣鎂的族群，加上現代人久坐少動等不良生活習慣，多肉少菜、高脂高糖、過量飲酒、飲食不均衡等健康問題，都會加速消耗鎂並阻礙鎂的吸收，缺鎂可能造成胃痛偏頭痛、失眠易怒等。」

礦翠天然礦泉水自今年起於全台丁丁連鎖藥局、易美嬰童用品上市，5月4日起至5月14日止推官網獨家優惠母親節促銷活動，包括500ml寶特瓶899元一箱24瓶 （原價1272元）。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！