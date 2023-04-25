智原第一季合併營收為32.6億元、季成長0.4%、年成長2%；單季毛利率為44.7%，歸屬於母公司業主之淨利為5億元，基本每股盈餘為2.02元，為近5個季度的新低。另外，智原預估第一季將會是庫存水位高點，未來會開始逐季下降。

智原第一季矽智財及委託設計成長表現強勁，不僅抵銷量產下降，更帶動整體營收較去年第四季及去年同期同步增長。產品組合方面，矽智財及委託設計(NRE)營收逆勢成長並雙雙創下單季新高紀錄。矽智財營收季增加9%，年增加31%、達3.8億，智原長期以來於矽智財投入技術發展，積極拓展業務並提升滲透率，讓智原的矽智財業務得以連年成長並於第一季創下單季新高。委託設計方面，營收季增加38%，年增加50%、達6.2億，寫下單季新高，智原連年穩定的接案帶動NRE營收連兩年成長，同時也象徵未來量產的動能。

量產方面，智原第一季營收受到去年高成長基期的影響及消費性應用的需求調整，季減少8%、年減少10%、達22.6億元。毛利率較去年第四季下降來到44.7%，然營業利益率仍與去年第四季持平為20%，基本每股盈餘則季減少4%、達2.02元。