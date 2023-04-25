富采將於5月5日召開法人說明會。因面板產業景氣略有回溫，富采先前表示，以景氣角度看營運，目前確定今年第一季營運為谷底，雖然第二季為傳統淡季，但第二季可望會比第一季好，且逐季向上，下半年會較上半年好，但成長幅度恐相對和緩，加上去年上半年營運高，今年整體營運成長將有挑戰，目標營收力拚與去年持平。

富采第一季獲利財報公布在即，法人預估，雖然預估營收將逐季好轉，但首季營收大幅滑落，單季營收47.28億元，季減19.42%、年減44.68%。因營收規模低迷，今年第一季預計本業、整體營運仍陷虧損狀態，富采已連兩季虧損，恐陷入連三季吃虧。

富采去年獲利3800萬元，年減98.26%，每股稅後EPS僅0.05元，董事會已通過不發放股利。富采今年第一季恐持續吃虧，上半年營運動能疲弱，下半年可望復甦，但今年營收仍不樂觀，全年能維持獲利或是轉虧，將視下半年回升狀況。法人預估，富采今年將轉虧，營收年減雙位數。

長期成長動能(如 Mini LED車用背光、Micro LED、化合物半導體等技術應用)目前發酵時點仍較晚。2023年資本支出規畫為60億元，Micro LED占20億元、紅光占7~10億元、隆達後段封裝(Micro Package)占5億元、晶成製程技術布局占10億元，其餘為新技術開發。