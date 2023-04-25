花蓮監獄1名陳姓女約僱管理員因簡姓受刑人熱烈追求而與其交往，期間多次私下違規夾帶保健營養品、內褲、佛珠等共約1萬多塊的物品交給他，其中保健營養品總金額高達9000多元，近日判決出爐，花蓮地院法官考量她素行良好，坦承犯行，依《圖利罪》判刑1年6個月，褫奪公權2年，緩刑4年，但需向公庫支付25萬元，全案可上訴。

判決書指出，陳女在2018年至2021年間在花蓮監獄戒護科擔任約僱管理員，並在獄中結識簡姓受刑人，因簡男不斷追求，2人在2019年4月至2021年4月間交往，期間兩人除發生親密關係，簡還違規使用行動電話與陳女通訊。

不過陳女明知受刑人飲食、必須物品都需實施檢查，且有次數、種類及數量限制，卻利用職務之便，依照簡男委託，多次夾帶保健食品、痘痘貼、蘆薈露、佛珠、內褲、薄荷巧克力、藍莓及記憶卡等物，總約1萬647元，規避檢查程序親自或委託轉交給簡，2021年4月經花蓮監獄函送廉政署偵辦，花蓮地檢署提起公訴，陳女事發後離職。

陳女審理時坦承犯行，其辯護人則向法官指出，陳女因一時意亂情迷誤觸法網，請求酌減刑期；花蓮地院法官認為，陳女多次接續違反相關規定，私自交付物品給簡姓受刑人，損及公務機關聲譽、影響監所管理及秩序，實為不可取，陳女犯《貪污治罪條例》對非主管事務圖利罪，依法定最低刑度為1年3月，已大幅降低，沒有情輕法重。

最後，法官審酌陳女過去沒有前科紀錄，調查期間亦坦承犯行，且交付物品並非毒品、香菸等違禁品，無從中獲得利益，犯對非主管事務圖利罪，判刑有期徒刑1年6月，褫奪公權2年，且為使陳女深切反省，預防再犯，認為應課一定條件的緩刑負擔，諭知緩刑4年，應於判決確定日2年內，向公庫支付25萬元，全案可上訴。

至於簡姓受刑人因販賣第一級、第二級毒品，犯《毒品違反毒品危害防制條例》等罪，遭判處有期徒刑24年10月，2011年發監執行。

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