知情人士透露，娛樂巨頭迪士尼（Disney）將於今天展開第2波裁員，預料將裁掉數千個職位，最終目標裁撤7000人、撙節55億美元成本。

主管表示，迪士尼將在27日前裁員「數千人」，最新一輪裁員將使裁員總數達到4000人。

消息人士透露，這波裁員遍及公司各個業務部門，包括迪士尼娛樂（Disney Entertainment）、ESPN以及迪士尼樂園、體驗與產品（Disney Parks, Experiences and Products），但預計不會影響樂園和度假村的一線時薪員工。

路透社看到的內部備忘錄指出，裁員通知將在未來幾天內陸續發布。

迪士尼娛樂共同主席柏格曼（Alan Bergman）和華登（Dana Walden）寫給員工的備忘錄寫道：「高層領導團隊一直努力定義我們未來的組織，我們的首要任務是把事情做好，而不是快速完成。」

「我們知道這是一段不確定的時期，謝謝大家的理解和耐心。」

迪士尼2月宣布裁員計畫，同時展開重組，將決策權交還給創意主管。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120425