美國今天以在中國境內替北韓惡名昭彰駭客和網路犯罪組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）竊取的虛擬貨幣洗錢為由，制裁3人。

法新社報導，美國財政部指控，吳慧慧（Wu Huihui, 譯音）和鄭鴻文（Cheng Hung Man, 譯音）在中國和香港透過包括美國銀行業的國際金融體系，幫「拉撒路集團」竊取的虛擬貨幣洗錢，供北韓政府使用。

另一名遭鎖定的是北韓光鮮銀行（Kwangson Banking Corp）駐中國代表申賢碩（Sim Hyon Sop，譯音）。

已運作十多年的「拉撒路集團」因2014年涉嫌侵入索尼影視娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）而惡名昭彰，當時「拉撒路集團」公布敏感的內部文件，以報復諷刺北韓領導人金正恩的電影「名嘴出任務」（The Interview）。

之後「拉撒路集團」宣稱策劃或參與多起網路竊案，每年竊走數億美元。

美國財政部表示，「拉撒路集團」是由平壤當局主要情報機構北韓偵察總局（Reconnaissance General Bureau）所控制。

美國財政部援引公開資料指出，北韓網路機構光是去年就竊取了多達17億美元的虛擬貨幣。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120425