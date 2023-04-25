新北市議會今日開議，藍、綠黨團都甲級動員展開鬥法，早在會議開始之前，彼此即諜對諜，深怕陣營攻防策略走漏風聲，藍營黨團今會議開始，果真提出議程變更，希望能將總質詢時間提前至後天27日，綠營當場反對，雙方互不相讓。

國民黨團書記長廖先翔表示，在這次定期會開議之前兩三個禮拜，議員對於侯市長有許多疑問與指控，又高頻率開記者會，希望市長來議會報告。

廖先翔說，議會是討論市政的地方，每個議員都有發表意見權利，擔心新北市議會會期會因政治問題影響議事運作，黨團正式提案議事日程異動，建議6月5日起13天總質詢改到4月27日開始，其餘議程依序後挪，有想問的一次問清楚，讓侯友宜講清楚說明白，政治問題釐清後，後續議程回歸市政。

民進黨團總召鄭宇恩指出，民進黨團是支持這本次程序委員會的議程，程序委員會也是國民黨議員佔多數，現在又提案要變更程序委員會的決議，根本是本末倒置。

國民黨議員陳儀君則說，綠營要求市長到議會專案報告，既然25日開議，就把總質詢時間提前，如果綠營議員不需要專案報告也可以。

國民黨議員黃心華則說，民進黨每天開記者會，提前總質詢可以直球對決，且很多市政題都有時效性，如果侯市長可以把大問題大方向確定，後面局處就有所依循，他認為提前總質詢有道理。

但民進黨新北市議員鍾宏仁認為，專案報告跟總質詢是不同的，過去業務質詢先行，就是若有局處首長無法解決的問題，最後可以請市長在總質詢解決， 如果後天馬上總質詢，市府都不用準備嗎？

目前雙方互不相讓，議長裁示休息10分鐘。