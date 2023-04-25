蔡英文總統22日前往雲林有機栽培區視察，農委會主委陳吉仲表示，我國有機驗證面積是亞洲覆蓋率最高的國家。對此，業專家「Linbay好油」林裕紘持反對意見，並且提出數據，但農委會農糧署後來提出反駁，雙方為此多次激烈交鋒。

蔡英文總統（左三）參訪雲林縣虎尾鎮有機農場。（張朝欣攝）

「Linbay好油」昨（24）日先是指出，根據詢問AI得到的資料分析，菲律賓的有機農業覆蓋率理應超過台灣，並抨擊蔡英文旁邊應該有一些佞臣。農糧署對此回應，依我國有機農業促進法規定，有機農業除由第三方驗證通過面積外，亦包含經農委會審認通過之友善耕作面積，至111年底有機驗證面積13,545公頃、友善耕作面積5,863公頃，合計1萬9,408公頃，符合IFOAM3.0國際有機農業聯盟精神，目前我國有機農業覆蓋率為2.43%。

農糧署還指出，另依據IFOAM及瑞士有機農業研究所（FiBL）所發布的全球有機農業年鑑指出，菲律賓有機面積為216334公頃，耕地面積為12,675,000公頃（FAO資料），並非文中所指5,383,000公頃，覆蓋率為1.7%。而原本我國有機農業覆蓋率2.43%是以79萬公頃概算，惟以實際110年農業年報耕地面積為78.7萬公頃計算，有機農業覆蓋率為2.47%。

對於農糧署的說法，「Linbay好油」24日晚間再提出三點質疑，首先是該署第一點是把友善放進去，友善放進去之後就是19408公頃，也就是農委會的認定包含第二方認證的模式，而不是只看第三方認證，照這樣很多落後國家的面積可以大幅提升。

「Linbay好油」接者分析，農糧署提到菲國的耕地面積為12,675,000公頃，FAO資料講的也是農耕土地面積agricultural land area，但有農業用地，不代表實際有耕種。他不解，「像宮廟、工廠可以叫耕種嗎？而菲律賓的耕地面積在世界銀行的統計資料就是5.59百萬公頃，與我用的5.38百萬公頃接近。」

「Linbay好油」第三點提到農糧署使用瑞士有機農業研究所的算法，那當然還是人家說了算，不是台灣這邊自己說了算。「Linbay好油」使用FiBL的資料庫把有機農業覆蓋率的資料導出來，稱該組織判定台灣的有機農業覆蓋率2020年是1.36，2021年是1.49，所以人家的定義不算友善喔，農委會既然要用人家的指標，那就要全部都用人家的算法。

除此之外，「Linbay好油」還補充，不算菲律賓，台灣也不會是亞洲第一，因為還有斯里蘭卡，人家2020是2.61，2022是2.37。他最後強調，「我知道，在大內宣的世界裡面，我們真的是亞洲第一，Taiwan No1，很遺憾，現實中不是。」

另也有網友發現，在行政院農業委員會於2019年所成立的「有機農業推動中心」網站裡，裡面有提及「友善耕作農民並未取得公正第三方的驗證，而是由輔導他們的推廣團體根據自訂的團體規範來進行管理與稽核，所以依法不得以有機名義販售其農產品，也不可以使用有機標章。」質疑，「政府說友善蔬果不能稱有機蔬果，會被罰錢，但友善耕作的土地可以被列入有機耕作的土地？」

不少網友也不太能理解農委會對「友善耕作」及「有機農地」的明確定義。示意圖，圖為池上稻田。（中時資料照）

另有不少網友也紛紛留言，「為了有機面積，什麼都能放大解釋」、「台灣價值萬歲！」、「有沒有一種可能，那些政府機關自己都搞不清楚定義」、「不知道農糧署的敢不敢繼續應戰」、「友善可以算有機欸。那我友善耕作可以自己貼有機標章嗎？」、「農糧署：我是回給支持者看的，linbay你不要這摸認真」。

《中時新聞網》25日也有針對「台灣有機農業定義」與「有機農地面積判定」一事致電詢問農糧署，截至下午3點20分尚未得到回應。