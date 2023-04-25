有些人表面看似好相處，總是表現出和藹可親的模樣，但其實心裡眉角多，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、天秤座、巨蟹座外表隨和，但內心都有一把尺，其中天秤座嘴巴上說可以，但其實心裡早就打槍，且會有技巧地試圖說服對方聽從自己的意思，手段非常高竿。

▍射手座

射手座平時對誰都有說有笑，一副好相處的模樣，但其實骨子裡卻不是這樣，主要是射手座自由基因太過強大，以至於會隨心所欲地做任何事情，他們常會和對方約好行程後，當天突然想做其他事情而任性更改地點或爽約，讓別人不高興。

▍天秤座

天秤座平時很注重外在形象，為了保持完美的應對進退，凡事都會顯得客氣，但其實內心裡有一把尺；一開始或許會說「都可以」、「不錯啊」，但下一秒就會翻盤，但也不會與對方撕破臉，而是有技巧地試圖說服對方聽從自己的意思去做，手段相當高明。

▍巨蟹座

巨蟹座給人溫和、平易近人的感覺，但是只要相處久了，就會發現他們常常過度敏感、想很多。在旁人看來無傷大雅的事，他們會覺得受委屈或不被尊重，也會因為不好意思拒絕別人請求而勉強配合，但私下卻抱怨連連，覺得沒義務要幫人家的忙。