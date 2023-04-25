好市多時不時會推出即期品特價，一名網友近日逛賣場發現一盒470元的「磯煮鮑魚」，因為即將到期，大特價只賣197元，才3分鐘就被搶光，而他也幸運地搶到2盒，然而PO上網後，許多人卻不推，覺得超小顆又腥味重，買了很後悔，「不管多便宜都不會回購，品質太差了」。

一名網友近日逛好市多搶到特價197元的鮑魚，還搶了2盒，結果網友卻不推。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，近日在桃園南崁好市多發現一盒20入、原價470元的磯煮鮑魚，因為有效期限只剩2天，所以大降價一盒只要197元，等於打4折，平均一顆鮑魚不到10元。原PO表示，他拿了2盒後3分鐘再回頭看已經被搶光，懊悔沒多拿，回家後搭配炸醬麵一起吃，餐點馬上高級起來，醬汁味道也很不錯。

文一PO出後，卻有許多買過的會員抱怨這款不好吃，踩到雷了，紛紛留言「這個實在不優，但197可以買」、「只能叫大一點九孔」、「我覺得很難吃、很小，裡面又沙沙的」、「只有我覺得難吃死鹹嗎」、「我買過，再也不會買第二次，腥味蠻重的，超小顆。」

但也有網友指出，「一顆10元，有什麼好嫌」、「20顆197元很可以，CP值高」、「醬汁真的很好吃」。